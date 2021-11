Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Anaya fustigó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por no asistir al G20 y la COP26, cumbres en las que los principales líderes del mundo discutieron el futuro del planeta, y, en cambio, optara por acudir a la ONU para hablar sobre corrupción.

«¿Cuántos presidentes estarán ahí? ¡CERO! Va a echarse un monólogo y a la foto», escribió en Twitter.

Señaló al Mandatario federal porque hablará sobre corrupción cuando ni a sus hermanos quiere castigar.

¿Sabes cuántos de esos 20 líderes mundiales para estar ahí mañana? Será ninguno. Va a ir a hablar ante un auditorio semivacío a uno que otro funcionario de segundo nivel», cuestionó.

Consideró que el Primer Mandatario no acudió al G20 ni a la COP26, donde estuvieron los presidentes o primeros ministros de las economías más importantes, porque no se siente cómodo en un debate.

«Pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo porque no lo entiende. No va a las reuniones importantes, en donde hay que dialogar y entender sobre economía salud y cambio climático. Solo va las reuniones donde puede hablar desde un podio él solito donde se le pegue la gana sin que nadie lo cuestione», señaló en el video difundido en redes sociales.

Anaya aseguró que las ideas de López Obrador son tan viejas y su visión tan corta que piensa que un programa como Sembrando Vida es el origen del acuerdo de reforestación mundial, qué se firmó en la cumbre de Glasgow, por lo que da pena ajena.

En la conferencia matutina del pasado miércoles, el Presidente sostuvo que el proyecto de Declaratoria de Bosques y Uso de la Tierra, firmado en la COP26, prácticamente fue su idea, ya que México es el que impulsa el programa de reforestación más importante a nivel mundial: Sembrando Vida.

Anaya dijo que cualquiera que escuche a López Obrador en el resto del mundo «debe pensar que perdió el juicio».

Señaló que mientras los líderes del mundo discuten cómo salvar al planeta, el Gobierno del tabasqueño insiste en quemar combustóleo y le da «todo el presupuesto» a la refinería de Dos Bocas y al Tren Maya.