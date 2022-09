Antonio Baranda Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no caiga en la tentación de resolver facciosamente si valida o no el triunfo del morenista Américo Villarreal en Tamaulipas.

Durante la mañanera, el Mandatario federal dijo que quien actúe de manera facciosa puede ser sancionado ya que el fraude es un delito grave.

«Entonces, no nos adelantemos, esperemos a que el Tribunal resuelva y que también se le deje a las autoridades competentes que sean las que presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa, ya no se acepta eso, no se permite», indicó.

«Y además el que actúe así puede ser sancionado, el fraude electoral es delito grave, es de las reformas que se hicieron a la Constitución y hay otros mecanismos, entonces, vamos a esperarnos, mi opinión ya la he expresado, conozco al doctor Américo Villarreal, lo considero un hombre recto, nada que ver con mafias».

López Obrador consideró que el Tribunal se ha tardado en atender el caso y eso genera especulación, confrontación, difamación y guerra sucia.

«Estoy esperando la resolución del Tribunal, estoy esperando que resuelva, pienso que se han tardado y que eso genera más especulación y más confrontación y más difamación y guerra sucia, sin duda hay presiones, pero yo hago una reflexión: si se comete una injusticia no se va a resolver nada, al contrario, se van a agravar las cosas y le va ir mal al que actúe de manera injusta», dijo.

«Ya no son los tiempos de antes, ojalá y sirva este llamado, no se pueden fabricar delitos, esto aplica por parejo, ya no es el tiempo de antes, en que desde el estado se fabricaban delitos, se inventaban hechos (…) había consigna y a la cárcel, eso ya no se puede y no se debe, no se pueden fabricar delitos por consigna».

El Jefe del Ejecutivo dijo que él está para hacer valer la democracia y la Constitución.

«Imagínense en estos tiempos, además nosotros, en mi caso, ojalá se comprenda para que no exijan que me quede callado, yo que padecí, que padecimos fraudes, si siendo Presidente me quedo callado, claro que no, además estoy aquí para hacer valer la democracia, para hacer valer la Constitución, el artículo 39 de la Constitución que establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo, esa es la democracia», afirmó.