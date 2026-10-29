Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su antecesor Andrés Manuel López Obrador no avaló el nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, advirtió que nadie la defiende si cometió irregularidades, negó que sea de Morena y la vinculó con un entramado burocrático que durante años entregó contratos a empresas privadas.

En la mañanera, la Mandataria fue cuestionada fuera de micrófono sobre el respaldo del tabasqueño a Taddei.

Sheinbaum rechazó esa versión y ordenó proyectar un video del momento en que la Cámara de Diputados la eligió por insaculación, el 31 de marzo de 2023.

«No la avaló. Habló, dijo, qué bueno que disminuyó su sueldo», respondió la Presidenta, quien sostuvo que el reconocimiento de López Obrador a la reducción salarial de Taddei no significaba un respaldo a su actuación posterior.

Sheinbaum insistió en que Taddei no fue nombrada por Morena y rechazó los intentos de vincularla con ese partido a partir de las irregularidades que se le atribuyen.

«Lo que quieren poner ahora, que es lo que traen todos, Guadalupe Taddei era de Morena, pues no, no era de Morena», expresó la Mandataria.

La Presidenta advirtió que nadie defenderá a Taddei si se acreditan irregularidades y sostuvo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación investigar su gestión y determinar las responsabilidades.

«Y nadie la defiende. Si cometió irregularidades, nadie la defiende, porque no se puede defender a quien haya cometido irregularidades», afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la ex consejera formó parte de una burocracia electoral cuyos integrantes se han rotado entre organismos y que, según denunció, durante años contrataron a un reducido grupo de empresas proveedoras de materiales electorales.

«Guadalupe Taddei viene de ese entramado que se dio de una burocracia electoral que se van rotando y que muchos de ellos contrataron a estas empresas. Pero ya viene desde el 2014», dijo.

Afirmó que ese esquema opera desde antes de la creación del INE y acusó que algunas de las compañías beneficiadas actúan como intermediarias, sin contar siquiera con trabajadores propios.

La Mandataria pidió a la Auditoría Superior investigar a esas empresas y los contratos que han recibido desde 1999, al considerar que existe una red de proveedores que ha sobrevivido a distintas reformas electorales.

También recordó que desde la reforma de 2014 el Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos electorales estatales, por lo que planteó revisar el funcionamiento de esa estructura.

Sheinbaum insistió en que una opinión favorable expresada anteriormente sobre una persona no significa que deba protegerse si posteriormente se descubren irregularidades.

«Si se encuentra una irregularidad, se actúa», sostuvo la Presidenta al reiterar que no habrá encubrimiento de actos de corrupción.