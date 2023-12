Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Dándole vueltas al repertorio buscando una palabra para calificar los hechos recientes en la política mexicana, recordé ésa que usaba mi abuelita: basca, dice el diccionario: Ansia, desazón e inquietud que se experimenta en el estómago cuando se quiere vomitar, ni más, ni menos. Los últimos días el presidente se ha sublimado, que es tanto como decir que ha llegado a los más altos grados de perversión, cinismo, vesania, que no serían suficientes el catálogo del Diccionario de Expresiones Mal Sonantes del Español, para endilgárselas sin consideración a las formas en que Andrés Manuel López Obrador está terminando su sexenio.

Sin duda es y será un caso para estudio. Un persona siniestra que, sin embargo, ha creado un personaje con características bonachonas, positivas, campechano, dicharachero, con un repertorio pequeño de frases y dichos de cierto impacto, que machaca un día sí y otro también, de manera que va grabándose en la mente de los mexicanos que, en su mayoría (lo digo no por discriminación, sino por compasión), navegan en un mar proceloso de necesidades de todo tipo, desde las mínimas de sobrevivencia hasta la carencia de una instrucción básica, con un sistema educativo con quince años de atraso, según los resultados de las últimas pruebas PISA, y con cerca de 40 millones en pobreza extrema, que se ha acentuado en los años de la 4T. Sin embargo la careta que se ha construido AMLO lo convierte en un personaje simpático, buena onda, un tanto ramplón, víctima perpetua de sus adversarios, los malos de la película, mientras él con todas las fuerzas del bien lucha contra los villanos implacables del pasado, Villanos tan elusivos que cambian de cara, se transforman, mucho más que la 4T y de un día para otro, aparecen o desaparecen a discreción del Sumo Pontífice de la Hipocresía: López Obrador.

Baste recordar algunos incidentes recientes, cuando Marcelo Ebrard se colocó en la tesitura de, aparentemente, optar por deslindarse de Morena y lanzarse en una aventura personal o bien, abanderar a algún otro partido político, de esos que pagan por alquilar a alguien que les insufle algo de oxígeno que les permita sobrevivir medrando, a la sombra del presupuesto electoral. De inmediato se pusieron en pie de guerra las huestes de la 4T. El presidente en su papel de Sumo Inquisidor que le gusta tanto asumir, tanto como el de Dios Padre generoso, señor y dador de toda clase de bienes, con índice flamígero y con discurso tronante, descalificó a aquellos que se descobijasen del manto protector de la 4T. Ebrard acusó recibo del mensaje y se plegó a la voluntad presidencial y se tragó sus palabras y la poca dignidad que le quedaba. No sería de provocar la ira, cuando seguramente le tiene guardadas muchas cartitas que podrían salir a relucir.

La preocupación del presidente por la posibilidad de que la senadora Xóchitl Gálvez pueda convertirse en la presidente de la República ha crecido, considerando además de que no obstante todo el impulso, el dinero, la publicidad, que se invierte en la campaña de Claudia, ésta no repunta, si bien conserva su base de voto duro, endosada por López Obrador. No es simpática, no inspira confianza, no le encargaría una saca de alacranes, como decía mi papá.

Paralelamente al esfuerzo por transformar a Claudia en una medianamente buena candidata, no obstante todas sus limitaciones, de apariencia y de trato, la presidencia ha montado toda una estrategia a todos los niveles, aprovechando todos los espacios y valiéndose de todos los recursos, lícitos, ilícitos, aparentes y subterráneos, dirigidos al conciente y al subconciente de los ciudadanos, presente en todos los niveles, radio, tv, periódicos, redes sociales, espacios públicos, columnistas pagados, encuestadoras a modo, etc., etc.

Lo más reciente fue el ridículo que protagonizó el aprendiz de político de Monterrey, que soportado en su “dama de compañía” (dijo irresponsablemente Fox) que maneja admirablemente las redes sociales, escuchó el canto de las sirenas y apoyado también en un viejo coyote, porque a lobo no llega, Dante Delgado, ex gobernador de Veracruz y ex-preso por responsabilidades oficiales, sin duda con la bendición del tlatoani de Palacio, se destapó, tragándose sus palabras, como ante proyecto de precandidato a presidente de la República. Los intelectuales y los periodistas orgánicos se apresuraron a entonar los salmos que la presidencia de la república les ordenó.

Todo iba aparentemente como el tren Maya, versión 4T, pero hete aquí que con la ley toparon, y se desató un sainete, zarzuela, y finalmente tragicomedia en la que todos quedaron mal, evidenciado la trágica situación por la que el país atraviesa, con una serie de personajes caricaturas de si mismos, marionetas de poderes fácticos, mojigangas sin dignidad ni decoro. Un títere gobernador que retuerce las acciones primero en una mala imitación del Piporro, autoalabándose y mintiendo hasta por las orejas, inflando su gobierno y sus obras, tratando, como se dice en el argot de los abogados, queriendo chicanear y torcer la ley para dejar una persona de su confianza, mientras cumplía por seis meses, con un permiso, el papel que el presidente le asignó, cautivar a los jóvenes con el apoyo de su esposa y tratar de seducir a las clases medias, para restarle votos a la senadora Xóchitl

El presidente se vio en la necesidad de defenderlo, precisamente al contrincante de Claudia, lo defendió el presidente, más transparente ni el hueco cerebro de Lord Molécula. Recurrieron a todas las argucias posibles y recurrieron también a las estrategias de Morena, la violencia, asaltando al congreso Neolonés, finalmente ante la imposibilidad de imponer su sustituto y con el obvio riesgo de que le sacaran sus trapitos al sol, el aprendiza neoleonés asumió su papel de egresado del TEC con corbata y todo y regresó con el rabo entre las patas y con su “dama de compañía” (según digo Fox condenablemente) a seguir despelucando a los pobres neoleonés que han tenido una racha de malos gobernante.

Esto no se acaba, como dijo aquel, hasta que se acaba, AMLO tiene todo un costal de mañas y trucos que sin duda pondrá en acción con tal de conservar el poder.

