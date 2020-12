Gustavo García Olguin Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que, por su edad y por su hipertensión, le tocará recibir la vacuna contra el coronavirus hasta marzo.

“Yo lo que estoy haciendo es cuidarme, hasta que toque mi turno. Ya estoy haciendo mis cuentas, me va tocar por marzo, por la edad y la hipertensión, pero estoy bien de salud”, señaló.

El Mandatario también defendió a quienes encabezan el plan de vacunación.

“No permitiríamos que se use una vacuna que dañara, no lo haríamos en ningún caso por convicción, no se permitiría, por eso defiendo al doctor Alcocer, es un hombre con ética, y por eso defiendo a López-Gatell, al doctor Terán, los que están al frente de la estrategia porque son gente honesta, humana.

“Decirle a los mexicanos tengan confianza, no se les pondría una vacuna sí hay riesgos, sí hay reacciones o efectos que pueden resultar dañinos”