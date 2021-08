Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Rodeado de la cúpula militar y de elementos de tropa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas han sido el apoyo más importante durante su Gobierno, sin embargo, rechazó que eso signifique que se esté militarizando al país.

En el Campo Militar Marte, después de abanderar a la recién creada Comandancia del Ejército, el tabasqueño hizo un recuento de todas las actividades en las que participan las Fuerzas Armadas. Un total de 24 tareas que van desde apoyar a la población en casos de desastre y combatir al crimen organizado, hasta hacerse cargo de las aduanas, construir el aeropuerto Felipe Ángeles y distribuir vacunas.

“Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas habría sido imposible ejecutar las obras públicas en curso con empresas constructoras que lamentablemente se habían echado a perder, mal acostumbradas, empresas constructoras, al influyentismo, a la irresponsabilidad, a la corrupción.

“Por eso sostengo que el apoyo más importante que ha recibido el Gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina”, enfatizó.

No obstante, pese a tantas tareas en manos de los militares, López Obrador cuestionó las voces que hablan de un país militarizado, y dijo que quien sostiene esto lo hace por falta de lógica o mala fe, ya que no se ha ordenado a los elementos castrenses atentar o reprimir a la población.

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y, en su mayoría, de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos”, indicó.

“Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles, es lealtad al pueblo, es demostrar en los hechos que el soldado es pueblo uniformado”.

Burocracia

Con la creación de la Comandancia del Ejército, dijo el Presidente, ahora solo resta impulsar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como otra Comandancia militar.

“Se cuenta ya con 100 mil elementos de esta corporación profesional caracterizada también por la disciplina y la lealtad al pueblo”, resaltó.

A bordo de un vehículo descubierto y en compañía de los Secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, así como por el recién nombrado Comandante del Ejército, Eufemio Ibarra, López Obrador recorrió las hileras formadas por las distintas tropas.