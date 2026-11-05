La gobernadora Tere Jiménez encabezó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) en Aguascalientes para el periodo 2025-2028, donde reconoció la participación femenina en el desarrollo económico y reiteró el respaldo estatal a emprendedoras y empresarias.

Durante el encuentro, realizado en el vestíbulo del Ficotrece, la mandataria anunció que continuarán los programas de capacitación y financiamiento mediante el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia), con el propósito de impulsar el crecimiento de negocios encabezados por mujeres.

El presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, destacó la contribución femenina en distintos ámbitos, entre ellos la industria, la academia, el derecho y las actividades empresariales.

Por su parte, Ivett Bonifaz Famania, presidenta nacional de Amexme, informó que la organización agrupa a más de siete mil empresarias distribuidas en más de 70 capítulos del país, quienes participan en la generación de empleos, exportaciones y actividades productivas.

La nueva presidenta del capítulo Aguascalientes, Mayela de Jesús Roque Salinas, asumió el compromiso de promover espacios de negocio, capacitación y profesionalización para fortalecer las empresas afiliadas durante su gestión.

También reconoció el respaldo institucional a las iniciativas empresariales encabezadas por mujeres y expresó su intención de ampliar las oportunidades de colaboración entre las integrantes de la asociación.

Al acto asistieron la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel; la diputada Alma Hilda Medina Macías; el secretario de Desarrollo Económico, Esaú Garza de Vega; la presidenta saliente, Berenice Cruz Frausto, y la vicepresidenta regional, Ivett Larrea Castro.