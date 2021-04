Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Concachampions pone a temblar al América.

De cara a la visita frente al Portland Timbers, en el juego de ida de Cuartos de Final, el volante azulcrema Sebastián Córdova reconoció el temor por el mal arbitraje de la competencia.

“La verdad yo creo que sí hay temor y más por el arbitraje, te pegan y no sacan nada de tarjetas ni tampoco te cuidan de alguna manera, te das cuenta que te pegan más y te dan más y te van a seguir dando, y los árbitros no ponen remedio.

“Yo creo que nada más por ese tema del arbitraje sí hay un poco de miedo, pero de que se puede jugar, se puede jugar sin problemas”, comentó a ESPN.

América tuvo golpes en lo físico y en lo mental tras el partido contra Olimpia en Octavos. El árbitro costarricense Henry Bejarano no se percató de la fractura que sufrió Antonio López, pese a estar unos metros de la jugada. La Concacaf negó la inhabilitación del infractor Yustin Arboleda porque era tema juzgado.

En el organismo no cayó nada bien la postura enérgica de los azulcremas, club que exigió mayor compromiso de la Confederación.

Ni Córdova ni Emanuel Aguilera realizaron el viaje a Portland, debido a que se rehabilitan de sus lesiones de cara a la recta final del Guardianes 2021.