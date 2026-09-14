Carlos Alberto “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por amenazas, lesiones dolosas calificadas en calidad de coautor y atentados al equilibrio ecológico doloso, por hechos ocurridos el 7 de septiembre en la colonia Progreso.

La investigación señala que el acusado se encontraba con otra persona en la calle Lázaro Cárdenas, donde presuntamente abordaron a una mujer para realizarle diversos cuestionamientos. Después, ambos habrían acudido a la vivienda de la afectada y entrado sin autorización.

Cuando la mujer pidió ayuda a sus vecinos e intentó ingresar al domicilio, Carlos Alberto “N” presuntamente la amenazó con atentar contra su vida si trataba de entrar.

En medio del conflicto, un perro propiedad de la víctima habría sido atacado por el imputado con un objeto con punta, causándole lesiones. Este hecho es investigado como atentados al equilibrio ecológico doloso.

Dentro de la vivienda también se encontraba un menor de edad, quien habría resultado lesionado durante la intervención de la persona que acompañaba al acusado. Los involucrados finalmente se retiraron ante los llamados de auxilio de los vecinos.

Tras la denuncia y las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigación Criminal, se obtuvo una orden de aprehensión contra Carlos Alberto “N”, quien posteriormente fue detenido.

Un juez de Control resolvió vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva oficiosa y justificada. Además, fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.