Un hombre de 37 años terminó detenido por elementos del Grupo Ciclopolicías de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que una mujer lo señalara directamente por presuntamente haberla amenazado de muerte en calles de la Zona Centro.

La intervención policial se registró en el cruce de Valentín Gómez Farías y 5 de Mayo, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron interceptados por una mujer identificada como Carmen, quien solicitó su apoyo.

La afectada denunció que momentos antes había recibido amenazas de muerte por parte de un individuo que todavía se encontraba a escasos metros del sitio, por lo que indicó a los oficiales quién era el presunto responsable.

Los ciclopolicías se aproximaron al señalado, quien se identificó como José “N”, de 37 años, y procedieron a detenerlo ante la acusación formulada en su contra.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.