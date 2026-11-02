Un sujeto de 29 años de edad fue detenido por elementos del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que presuntamente amenazó de muerte a su expareja sentimental en el fraccionamiento La Estrella.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Géminis, donde los uniformados atendieron un reporte de violencia familiar y se entrevistaron con la afectada, identificada como Ana, de 29 años.

La mujer relató que minutos antes había llegado al lugar su expareja, quien comenzó a comportarse de manera agresiva y presuntamente lanzó amenazas de muerte en su contra.

Ante el señalamiento directo de la víctima, los policías procedieron a detener a Emiliano “N”, también de 29 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El individuo quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras que la afectada manifestó su intención de presentar la denuncia correspondiente por las amenazas recibidas.

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