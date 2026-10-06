Amenazó de muerte a su ex cuñada y terminó detenido

Un hombre de 36 años fue detenido por policías municipales luego de que su ex cuñada lo señalara por presuntamente insultarla y amenazarla de muerte en calles del fraccionamiento Viñedos del Sur.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Bernardino Álvarez y Edmundo Báez, donde los uniformados fueron abordados por Silvia, de 31 años.

La mujer relató que momentos antes su ex cuñado había acudido con ella y comenzó a insultarla, además de presuntamente lanzarle amenazas de muerte.

Mientras explicaba lo sucedido, la afectada señaló directamente a un hombre que caminaba hacia el lugar. Los policías interceptaron al individuo, identificado como José “N”, de 36 años.

Silvia reiteró ante los agentes la acusación en su contra y, tras el señalamiento directo por las amenazas, los oficiales procedieron a detenerlo.

José “N” fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica con base en las investigaciones correspondientes.