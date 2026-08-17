Amenazó con machete y terminó arrestado

Un joven de 22 años fue detenido por policías municipales luego de ser sorprendido con un machete en la mano y presuntamente amedrentando a peatones en calles del fraccionamiento Villas de Don Antonio.

La intervención ocurrió en el cruce de General Antonio Rosales Flores y Pedro Antonio de Alarcón, donde los uniformados atendieron un reporte que alertaba sobre un sujeto armado con un machete.

Al llegar, los agentes ubicaron a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada. De acuerdo con el reporte policial, sostenía el arma con la mano izquierda y realizaba movimientos con ella.

Los oficiales le ordenaron que soltara el machete, pero inicialmente ignoró las indicaciones y mantuvo una actitud agresiva; incluso habría apuntado el arma hacia los policías.

Después de las maniobras realizadas por los elementos, el sujeto finalmente dejó caer el machete y fue asegurado. Durante una revisión preventiva no le encontraron otros objetos ilícitos.

El detenido fue identificado como José “N”, de 22 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

También fue entregado al Ministerio Público el machete asegurado, cuya hoja metálica mide aproximadamente 55 centímetros y cuenta con mango naranja. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del joven.