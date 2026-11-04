Un adolescente de 17 años fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que presuntamente amenazara a su propia madre con un cuchillo y le advirtiera que llevaría a otras personas para agredirla.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas de las Fuentes, cuando los uniformados patrullaban sobre la calle Villa de Vallarta y fueron interceptados por una mujer que les pidió ayuda.

La afectada denunció que momentos antes su hijo la había amenazado con un arma blanca y que, además, le advirtió que regresaría acompañado de otras personas para atacarla. También señaló que el adolescente aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

La mujer indicó a los policías el domicilio donde se encontraba su hijo, por lo que los agentes se trasladaron al sitio y lo sorprendieron con un cuchillo en la mano.

Los oficiales dialogaron con el menor, identificado como Juan “N”, de 17 años, hasta conseguir que soltara el arma y la entregara voluntariamente, sin que fuera necesario recurrir al uso de la fuerza.

El cuchillo asegurado era de tipo carnicero, con mango de plástico blanco y una hoja metálica de aproximadamente 15 centímetros.

Tras realizarle una revisión preventiva, en la que no encontraron otros objetos ilícitos, los policías procedieron a detenerlo.

Finalmente, el adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con el arma asegurada, para que se determine su situación jurídica.