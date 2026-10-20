Amenazó a su esposa con una navaja

Un joven de 25 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que presuntamente amenazara con agredir a su esposa utilizando una navaja, en las inmediaciones de un centro comercial ubicado sobre el boulevard José María Chávez.

La intervención ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia por la zona y, al circular cerca de una tienda sobre la avenida Mahatma Gandhi, detectaron a un individuo que sostenía una navaja retráctil de color negro.

Mientras observaban al sospechoso, una mujer que se encontraba cerca comenzó a hacerles señas para pedir ayuda. Al acercarse, les explicó que se trataba de su esposo, quien minutos antes la había amenazado con buscarla en su centro de trabajo y atacarla con el arma punzocortante si no accedía a sus exigencias.

Ante el señalamiento, los policías intervinieron y sometieron al individuo a una revisión preventiva, durante la cual le aseguraron una navaja retráctil negra de aproximadamente 20 centímetros de longitud.

El sospechoso fue identificado como Diego “N”, de 25 años, quien terminó esposado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.