Un conflicto por el pago de la renta terminó con amenazas de muerte, una agresión a golpes y un hombre tras las rejas. Jorge Daniel “N” fue vinculado a proceso por los delitos de amenazas y lesiones dolosas, luego de presuntamente intimidar a una mujer con la que había compartido vivienda y golpear al abogado que la acompañaba.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, cuando el acusado se presentó frente al domicilio de la afectada, sobre la calle Talamantes, y comenzó a lanzar amenazas de muerte contra ella y su representante legal.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer conocía al señalado desde hacía aproximadamente año y medio, pues ambos habían compartido una casa para dividir los gastos de arrendamiento. Sin embargo, surgieron desacuerdos por el pago de la renta y ella le pidió que abandonara el inmueble.

A partir de entonces, el individuo presuntamente comenzó a hostigarla e intimidarla, pese a que existían medidas de protección que le impedían molestarla.

El día de los hechos, mientras Jorge Daniel lanzaba amenazas desde la calle, el abogado pidió a su clienta que solicitara ayuda a las autoridades y salió tras el sospechoso.

Fue cerca del cruce de las calles Talamantes y Azteca donde logró alcanzarlo. Ambos forcejearon y, en determinado momento, el acusado presuntamente le soltó un puñetazo en el rostro.

Pese al golpe, el abogado, identificado como Carlos Alberto, consiguió retenerlo hasta que llegaron policías, quienes procedieron a detenerlo.

Tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, un juez calificó de legal la detención y vinculó a proceso a Jorge Daniel “N”, imponiéndole prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento penal.