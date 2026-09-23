Amenazan por teléfono a huésped de un hotel

Un hombre de 62 años, procedente de la Ciudad de México y hospedado por motivos laborales en un hotel del centro de Aguascalientes, fue blanco de una extorsión telefónica mediante amenazas y exigencias de dinero.

La intervención de elementos de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado evitó que el afectado realizara alguna transferencia bancaria.

El caso fue reportado mediante una llamada al número de Denuncia Anónima 089. Una mujer, originaria de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, alertó que uno de sus familiares, hospedado en un hotel de la entidad, estaba recibiendo llamadas amenazantes directamente en el teléfono de su habitación.

Personal de la Policía Cibernética acudió al establecimiento y localizó al huésped, quien relató que minutos antes le habían exigido realizar una transferencia a una cuenta bancaria bajo la amenaza de ocasionarle algún daño.

Ante las llamadas, el hombre decidió comunicarse con sus familiares, lo que permitió que el caso fuera reportado a las autoridades antes de que entregara dinero.

Los policías brindaron asesoría al afectado y evitaron que efectuara alguna operación bancaria mediante aplicaciones. Además, le recomendaron no responder llamadas provenientes de números desconocidos.

El visitante permaneció sin novedad y, de acuerdo con la información oficial, los responsables de las llamadas no consiguieron obtener dinero.