Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas y Gobierno deben atender los paros laborales de los transportistas en demanda de mejorar sus condiciones laborales y salariales en puertos y terminales intermodales para la carga y descarga de mercancía o de lo contrario se afectará la cadena logística.

Miguel López Fiesco, especialista del sector transporte, explicó que en los últimos meses se han observado diversas manifestaciones y paros de empresas que no sólo exigen mejores tarifas, sino un trato digno y humano.

Entre los bloqueos más recientes están el realizado en el puerto de Veracruz y en la Terminal Intermodal de Ferrovalle, en mayo y agosto pasado, respectivamente.

En ambos casos, el flujo comercial se vio afectado. El primero dejó pérdidas por 120 millones de pesos.

López Fiesco detalló que las demandas por falta de infraestructura en puertos o terminales intermodales que impiden que los transportistas puedan comer, ir al sanitario, descansar o protegerse de malas condiciones climáticas mientras esperan cargar o dejar mercancías ya no deben esperar.

Recordó que los permisionarios del transporte terrestre pueden esperar de 10 a 14 horas o más para ser atendidos.

Criticó que en el País haya terminales donde por años no se han canalizado inversiones para mejorar la infraestructura y para que las operaciones se realicen con agilidad, menores retrasos y sobre todo con trato humano.

«En las condiciones precarias en las que nos encontramos lo que puede pasar a la larga es el faltante en la cadena de suministro», advirtió.

Armando Zalazar, gerente de Contrato Globales de Eternity México, dijo que el nearshoring está proyectando a México a nivel internacional, por lo que urge invertir en infraestructura para mejorar la logística y que los inversionistas sigan confiando en el País.

«Este año estamos recibiendo buques más grandes de Asia, y llega casi 10 por ciento más carga de importación, por lo que se deben atender demandas para no afectar al comercio», dijo.

Agregó que ante la demanda adicional de transporte y la llegada de más contenedores es lógico que haya cada vez más una presión de los transportistas para aumentar sus tarifas y mejorar las condiciones operativas.

«Hay reclamos lógicos. Es necesario que terminales como Patanco puedan operar con medidas de sanidad y de seguridad con estándares internacionales», dijo.

Añadió que la falta de infraestructura adecuada y personal para atender el flujo comercial puede generar sobrecostos logísticos por estadías y almacenaje.

Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), destacó que los transportistas han pedido mejores condiciones en los puertos en donde coincidió se opera en condiciones adversas.

Indicó que en algunos puertos es necesario aumentar tarifas entre 50 y 100 por ciento, pues en ocasiones los embarcadores no toman en cuenta las inversiones que tienen que hacer las empresas transportistas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga se reunió recientemente con autoridades portuarias de Veracruz para mejorar las condiciones de los más de 2 mil 400 operadores.