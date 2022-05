Amenazan ‘Ju-Ju’ a las Chivas

Citlalli Medina Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Si el Atlas debe poner especial atención en Alexis Vega, las Chivas no pueden descuidarse ni un segundo.

Si se toma en cuenta toda la temporada 2021-22, los Zorros presumen a una de las duplas más letales del futbol mexicano, que ya demostró tener la experiencia y determinación para llevar al Atlas al título.

Julio Furch y Julián Quiñones pondrán a sufrir a la defensa rojiblanca, encabezada por Hiram Mier, acompañado de Gilberto Sepúlveda y Jesús Gilberto Orozco Chiquete.

Desde la llegada del técnico Ricardo Cadena, quien apostó por una línea de 5 con 3 centrales y 2 carrileros como «Chicote» Calderón y Carlos Cisneros, Chivas registra 5 victorias con 11 goles a favor por 3 en contra.

Sin embargo, no habían enfrentado una dupla como la del argentino y el colombiano.

En este Clausura 2022, Furch sumó 5 anotaciones, mientras Quiñones se hizo presente con 6 goles en su cuenta.

Si consideramos el Grita México A21, en el que el Atlas fue campeón, el «Emperador» registró 9 tantos por 5 del «Súper Saiyajín».

Esta Liguilla será la de revancha para Quiñones, quien no se pudo hacer presente como goleador en la anterior Fase Final, sin embargo, su desequilibrio y velocidad fue fundamental para que los Zorros se coronaran.

En cambio, Furch fue el hombre fuerte del Atlas en la conquista del Grita México A21, pues apareció en momentos clave.

Julio se hizo presente con anotaciones para eliminar al Monterrey en los Cuartos de Final y echar a los Pumas en las Semifinales.

En dichas series, el Atlas contó a favor con la posición en la Tabla General, lo que le derivó en librar dichas instancias.

Para este Clausura 2022, un empate global en esta serie ante las Chivas daría el pase a las Semifinales a los Zorros.

Además, Furch anotó el penal que le dio el título a los Rojinegros en la tanda ante el León.

