Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de acreedores de TV Azteca con sede en Estados Unidos amenaza con embargar sus activos en México y en el extranjero, revelaron a The Wall Street Journal (WSJ) fuentes cercanas al conflicto.

El diario atribuye esa intención al incumplimiento de la empresa de Ricardo Salinas Pliego en el pago de intereses de un año, estrategia que repetiría en febrero próximo.

TV Azteca incumplió en febrero de 2021 con el pago de intereses por 16.5 millones de dólares de un bono con vencimiento en 2024 y no ha enviado a los acreedores el dinero que se les debe desde entonces. También optó por no cubrir otro pago de intereses de 16.5 millones que venció en agosto, confirmaron dos fuentes a WSJ.

Una de ellas dijo que los acreedores más grandes -incluidos Fidelity Investments, Contrarian Capital Management y Cyrus Capital Partners- se reunieron el miércoles pasado con un representante de TV Azteca en la sede de Fidelity en Boston para discutir un plan que pagaría a los tenedores de bonos la totalidad más los intereses.

TV Azteca tiene que decidir si aceptará la propuesta, pero en caso de que no esté de acuerdo, sostuvo la fuente a WSJ, los acreedores están considerando empujar a la compañía a un procedimiento de quiebra involuntaria en México, donde buscarían juicios legales para el pago.

El diario destaca que analistas han dicho que el incumplimiento de TV Azteca parece oportunista y no debido a problemas financieros.

«Los últimos dos trimestres no son el perfil de una empresa que debería estar en incumplimiento y mucho menos de manera selectiva», expuso Alexis Panton, analista de crédito corporativo del banco de inversión Stifel.

