Amenazan a agresores de Emiliano

Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la agresión y muerte del niño de 12 años Dante Emiliano, dos bolsas con restos humanos fueron halladas en distintos sitios de Comalcalco, Tabasco, ambas con cartulinas que tenían mensajes amenazantes: «A los niños no se toca».

El primer hallazgo se reportó en la Colonia Paso Nuevo de Comalcalco, cerca de la vía corta Comalcalco-Cunduacán, en las cercanías de la Finca la Orbajosa, en una zona de matorrales.

Otra bolsa con restos humanos fue reportada en Villa Chichicapa, en el libramiento La Libertad de Comalcalco, a unos 20 kilómetros de Paraíso.

Uno de los mensajes dice: «Esto te va a pasar, si sigues matando gente inocente, deja de matar a inocentes como el niño de Paraíso, los niños no se tocan puto, 16,14». El otro está dirigido al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El pasado martes el niño de 12 años Dante Emiliano recibió un balazo en el abdomen, del lado izquierdo, y agonizó durante varios minutos tirado en el piso frente a la casa de su abuela en el Municipio de Paraíso.

Ayer el Gobernador morenista de Tabasco, Carlos Merino, reveló que Dante Emiliano, supuestamente recibió una llamada, salió a la calle y dialogó con sus victimarios.

«En un momento dado estuvo dialogando con unas personas de un automóvil… hubo un intento de estas personas, quizás se tornó en una cierta discusión, no podemos asegurar que conocía a las personas, pero acudió a dialogar con ellos, y en esa discusión, en ese alegato, intenta alguien del automóvil retenerlo o quizás tratar de introducirlo al auto», dijo el mandatario en un comunicado.

Agregó que en ese forcejeo Emiliano se zafó, emitió algunos sonidos y posteriormente una de las personas del automóvil le disparó hasta en tres ocasiones.