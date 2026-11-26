Un sujeto que ya se encontraba tras las rejas por un proceso penal por lesiones enfrentará ahora cargos por violación y amenazas de muerte en agravio de una mujer, luego de que una juez de Control determinara vincularlo a proceso en Aguascalientes.

Se trata de Alejandro “N”, quien, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, habría agredido sexualmente a la víctima al obligarla a sostener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Además, el sujeto presuntamente la amenazó de muerte en repetidas ocasiones, advirtiéndole que, si no aceptaba ser su novia, tampoco sería pareja de nadie más.

Debido a que el acusado ya se encontraba recluido en un centro penitenciario por otro proceso penal, fue notificado por la autoridad judicial para comparecer en una nueva audiencia.

Durante la diligencia, el Ministerio Público especializado en delitos sexuales y de género presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.

La juzgadora impuso a Alejandro “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.