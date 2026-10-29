Amenazaba con cuchillo a comerciantes de los Muertitos

Un hombre que presuntamente amenazaba con un cuchillo a comerciantes del tradicional tianguis de los Muertitos fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, en calles de la colonia Miravalle.

El sospechoso fue identificado como Orlando “N”, de 33 años, quien se desplazaba a bordo de una bicicleta de montaña blanca mientras, presuntamente, intimidaba a los vendedores mostrándoles un arma blanca.

La intervención policial ocurrió cuando un comerciante se acercó a los uniformados que realizaban recorridos de vigilancia a la altura de la torre 3, sobre Arroyo de los Arellano, para denunciar las amenazas.

Con las características del individuo, los oficiales iniciaron su búsqueda y lograron ubicarlo en el cruce de Arroyo de los Arellano y Miguel Ruelas.

Tras solicitarle una revisión preventiva, a la que accedió voluntariamente, los policías encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 44 centímetros de longitud, de los cuales 31 correspondían a la hoja metálica.

El arma fue asegurada y Orlando terminó detenido por portación de arma prohibida.

Posteriormente, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.