Amenazaba a su esposa e hija

Un hombre de 50 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de ser señalado por presuntamente agredir a su esposa e hija y amenazarlas con un arma de fuego, en la comunidad de San Luis de Letras, municipio de Pabellón de Arteaga. Además, le encontraron droga entre sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en la calle Teodoro Olivares, donde los policías atendieron un reporte de violencia familiar en el que se advertía sobre la presencia de un individuo armado que presuntamente agredía a dos integrantes de su familia.

Al llegar al domicilio, los uniformados fueron abordados por la esposa del señalado, quien solicitó que detuvieran a su marido, identificado como Sergio “N”, de 50 años.

Tras asegurarlo, los oficiales le realizaron una revisión y encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego, así como un envoltorio de plástico que contenía aproximadamente 10 gramos de una sustancia granulada, aparentemente droga conocida como “cristal”.

El individuo fue trasladado ante el agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para la Mujer, donde quedó a disposición de las autoridades por su presunta participación en delitos de violencia familiar, amenazas con arma de fuego y posesión de sustancias ilícitas.

Su situación jurídica será determinada conforme avancen las investigaciones.