Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras el más reciente caso de ciudadanos que públicamente han increpado a Gerardo Fernández Noroña, el senador morenista advirtió que grabará a quienes lo acosen o agredan.

Apenas la semana pasada, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un par de mujeres gritó «corrupto» al legislador mientras caminaba hacia la salida de la terminal aérea.

Un día después, en su video charla vía redes sociales, acusó a sus agresoras de «fachas».

En esta coyuntura, el ex Presidente del Senado anunció la intención que tiene de grabar a quienes lo increpen.

«El que se quiera hacer famoso, se va a hacer famoso, a mis costillas», ironizó.

«Yo voy a estar grabando siempre y que la gente se haga juicio de si hay razón o no… una cosa es que te puedan criticar y otra cosa es que estén en la agresión y el acoso, pero es su responsabilidad», avisó.