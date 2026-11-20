Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Monreal señaló que el oficialismo ‘aplicará la mayoría’ para imponer candidata a presidencia del INE tras no existir acuerdo entre partidos.

Tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, en medio de un escándalo de simulación de contratos, conflicto de interés con proveedores y operaciones con factureras, Morena ha retrasado la emisión de la convocatoria para seleccionar a su relevo con el argumento de que había consultas con los partidos opositores para buscar un acuerdo político.

Pero la demora no gustó a la Oposición.

El PAN recurrió esta semana al Tribunal Electoral para presionar la elección de la presidencia del INE pero Monreal les endosó la responsabilidad de provocar el aceleramiento de la decisión sin consenso.

«Acudir al Tribunal Electoral es respetable y entiendo que tiene efectos de protagonismo político fugaz, pero no sirve a la democracia, solo van a acelerar una decisión.

Tal y como está el escenario, no va a ser fácil que tengamos el acuerdo.

«El acuerdo y el consenso que yo deseaba ya no fue posible. Ahora, tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino, y donde muchos de ellos querían este escenario, para aplicar la mayoría. Así es que ellos ganaron», resumió Monreal.

El asunto es que si el Tribunal emplaza a los diputados a una decisión, Monreal dijo que lo hará convocando a sus huestes para que voten por mayoría por un candidato acordado por el bloque oficial.

Incluso, el líder morenista se alegró de que el PAN haya recurrido al «Tribunal de los acordeones», en referencia a los cuestionamientos que la propia Oposición ha hecho a esa autoridad.

Anticipó que con esta decisión, el Tribunal Electoral resolverá el caso en unos 28 días naturales lo que llevaría el proceso de renovación hasta el 2027.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños (PVEM), coincidió en que el escenario más fatalista es que a través de un mandato judicial se obligue a la Cámara de Diputados a emitir una convocatoria y que ésta se tenga que aprobar con los votos de Morena y sus aliados.

«Si esperamos a que resuelva el Tribunal, lo que va a pasar es que se va a votar con la mayoría que Morena y los aliados tienen y entonces desde el inicio, como hemos venido advirtiendo va a ser cuestionado el proceso para la elección de la titular del INE y, en consecuencia, al árbitro electoral estaría cuestionado en el proceso electoral más grande», planteó.

La convocatoria para el relevo del INE se aprobaría por mayoría simple, mientras que la designación de la presidenta sustituta requiere dos terceras partes de los diputados presentes, conforme al artículo 41 Constitucional.

En ambos casos, Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, consideró que Morena pretendía que la crisis del INE «pasara de moda» y cuestionó que la FGR no haya emprendido acciones contra el cúmulo de señalamientos en el órgano electoral.