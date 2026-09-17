Amenaza de muerte le cuesta la libertad

Un hombre de 28 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su pareja en el fraccionamiento Colinas de San Patricio.

La intervención ocurrió luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibieran un reporte por violencia familiar en el condominio 705 de avenida Colinas de San Patricio.

En el lugar, una mujer de 30 años, identificada como María, relató a los uniformados que momentos antes había sostenido un incidente con su pareja, quien presuntamente comenzó a insultarla para después jalonearla y arrojarla al piso.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, mientras se encontraba en el suelo el sujeto también la habría amenazado de muerte.

La mujer señaló directamente a Ricardo “N”, de 28 años, quien todavía se encontraba en el sitio, por lo que los policías procedieron a detenerlo.

Tras informarle el motivo de su arresto y sus derechos, Ricardo “N” fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.