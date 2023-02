A unos meses de lanzar el libro «Spare», el Príncipe Enrique está envuelto otra vez en un problema, pues reveló en sus memorias que mató a 25 talibanes, a los que consideraba como «piezas de ajedrez», durante su participación en la guerra de Afganistán, lo que ha causado que el grupo terrorista Al-Qaeda ordene su muerte.

«Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, gente mala eliminada antes de que pudieran matar a la gente buena», escribió el Duque de Sussex.

En la revista One Unmah número 8, el grupo terrorista pidió a su miembros que hagan justicia por su pueblo y que se venguen del Príncipe Enrique, a quien se refiere como Al Zanim.

Incluso el grupo incita a que la familia real le quite totalmente la seguridad al Duque de Sussex para que les sea más fácil hacer justicia por los actos de Enrique.

«Dar paso a las manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución, ya que los crímenes no caen por estatuto de limitaciones, y los hombres correctos corren tras él, y alabado sea Alá, Señor de los Mundos», comentó la organización.Anteriormente los talibanes ya habían reaccionado a esa revelación y acusaron al Príncipe Enrique de «crímenes de guerra».

El grupo terrorista también se fue contra los medios de comunicación, pues asegura que no le han dado el peso suficiente a las declaraciones que hizo Enrique y sólo cubrieron la historia de amor de Enrique y Meghan, así como las veces que consumió cocaína.

«Como si la sangre de los afganos no tuviera el menor respeto en esta mentalidad arrogante, e incluso el propio Al Zanim se ha referido con racismo inherente a este tipo de seres humanos. (Staff/Agencia Reforma)