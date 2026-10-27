Amenaza a una mujer frente a un policía y acaba arrestado

Un hombre terminó detenido luego de que presuntamente acosara, insultara y amenazara con hacerle daño a una mujer que caminaba por calles del Barrio de Guadalupe, en la ciudad de Aguascalientes.

El señalado fue identificado como Mario, de 47 años de edad, quien fue arrestado por elementos de la Policía Municipal tras ser acusado de amenazas en agravio de Virginia, de 54 años.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Guadalupe, donde un uniformado que realizaba labores de vigilancia detectó a una mujer que discutía con un sujeto, por lo que decidió intervenir para averiguar qué sucedía.

La afectada explicó que el individuo, a quien aseguró no conocer, momentos antes había descendido de un taxi y le había cerrado el paso para impedirle continuar su camino. Posteriormente, comenzó a hostigarla, lanzarle insultos y advertirle que le haría daño.

Cuando el policía se acercó para entrevistarse con Mario, quien en ese momento se encontraba a bordo de una bicicleta, el individuo presuntamente volvió a amenazar a la mujer frente al uniformado.

Ante esta situación, Virginia solicitó que fuera detenido y manifestó su intención de presentar una denuncia formal.

El sujeto fue asegurado y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.