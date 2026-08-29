Un hombre de 30 años fue detenido en el municipio de Cosío, señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su expareja, además de amenazarla con una navaja.

La intervención ocurrió en un domicilio de la calle Ejido, en la colonia Mexiquito, luego de que se recibiera un reporte al 911 por un episodio de violencia de género.

Al llegar, policías del Mando Coordinado fueron abordados por una mujer de 30 años, quien señaló a su expareja como el responsable de haberla agredido minutos antes y de amenazarla con un arma blanca.

Los oficiales detuvieron a Roberto “N”, de 30 años, y durante una revisión preventiva le localizaron entre sus pertenencias una navaja.

El hombre fue trasladado junto con el arma asegurada al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.