Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La fragilidad de México para garantizar el abasto de gas quedó al descubierto.

Ayer, durante la conferencia mañanera, el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García, informó que hace una semana EU avisó que dejaría de enviar alrededor de 20 por ciento del gas natural que el País recibe por gasoductos.

El ex Gobernador morenista de Veracruz calificó la situación como «crítica» y estimó que, ante un corte total de las importaciones, México tendría capacidad para enfrentar la contingencia sólo por tres días mediante el gas disponible en la red y otras maniobras operativas.

«Hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos, avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación y era un golpe fuerte», reconoció García, maestro de bachillerato de profesión.

«No tenemos almacenamiento, pero a través de estas estrategias podemos solventar y por lo tanto podríamos tener hasta tres días si hubiese algún corte de este gas natural de importación», aceptó García.

Explicó que el sistema nacional dispone de alrededor de 21 mil kilómetros de gasoductos y que una de las alternativas ante una emergencia consiste en recurrir al combustible que permanece dentro de esa infraestructura.

La Presidenta Claudia Sheinbaum admitió que México importa de Estados Unidos alrededor de 75 por ciento del gas natural que consume.

David Rosales, socio director en Elevation Ideass, señaló que EU hizo un recorte paulatino en el flujo de gas, que estaba programado y no fue súbito. Eso se combinó con un problema operativo del lado mexicano donde a Pemex se le cae la presión y la producción.

Rosales comentó que lo anterior provocó que diversos usuarios industriales tuvieron que recortar su consumo de gas para evitar penalizaciones, y quienes no acataron la reducción de volumen enfrentaron penalizaciones reguladas.

El experto expuso que México no cuenta cómo cubrir este problema cuando hay restricciones operativas en diversos puntos, y que afecta la competitividad.