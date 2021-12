La presidenta Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza, señaló que las carreras políticas impiden que se llegue a aterrizar en algo firme en materia de política pública a favor del medio ambiente en el estado, por lo que es necesario seguir dando pasos más firmes, dado que actualmente se vive una emergencia climática que se debe atacar.

La activista social tildó de lamentables las cuestiones políticas que pasaron durante este año: primero con las vedas electorales, luego las carreras hacia algún puesto y las campañas, que pareciera que no terminan porque se dieron las elecciones.

Castorena consideró que sí ha habido avances en cuestiones ambientales, sobre todo en las áreas naturales protegidas de Los Cobos y a nivel municipal se decretó como tal La Pona. Sin embargo, no es suficiente y se debe hacer más, por lo que se requiere de un plan de manejo y programas para el cuidado de dichas áreas, además del tema emergente del Parque Rodolfo Landeros, a cuyas autoridades estatales se les pidió una reunión para que establecieran medidas a favor de los animales que ahí tienen.

MÁS FRACCIONAMIENTOS, MENOS ÁRBOLES. Finalmente, la ambientalista denunció el incremento de la deforestación como consecuencia de las solicitudes y permisos para nuevos fraccionamientos. “Hay más desmonte de nuestras áreas naturales que no son protegidas. Es darse una vuelta a las orillas para ver lo que pasó con la ciudad de Aguascalientes”.

“Terminan para presidente municipal. Pero luego comienza la carrera para la gubernatura. Pareciera que no hay un descanso y en eso también hay complicaciones hacia las cosas trascendentales…”María Guadalupe Castorena, activista ambiental

