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CIUDAD DE MÉXICO: En medio de las fallas logísticas en la distribución de medicamentos y tras un retraso de cuatro meses en el lanzamiento de la convocatoria, la paraestatal Birmex concretó su compra consolidada más exitosa, al conseguir proveedores para 82 por ciento de las 766 claves de medicamentos genéricos, oncológicos y anti infecciosos requeridos para 2027 y 2028.

Birmex anunció el 25 de septiembre el fallo de la licitación para adquirir hasta 3 mil 536 millones de piezas que serán utilizadas por el

IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y tres centros nacionales de salud.

De las 766 claves originalmente solicitadas, solo 139 fueron declaradas desiertas, mientras que una se canceló por ya no ser necesaria, y el resto de las claves serán surtidas mediante 956 contratos con 102 empresas, ya que varias tendrán más de un proveedor.

El fallo fue anunciado luego de un proceso de ofertas subsecuentes de descuentos, partiendo de las cotizaciones originales. Birmex no ha publicado aún los montos de los contratos, sino solo los precios unitarios que ofertó cada laboratorio ganador.

Algunas claves que no se adjudicaron incluyen naproxeno, prednisona, bencilpenicilina, neomicina, bicarbonato de sodio, una presentación de ibuprofeno y algunas fórmulas especiales para lactantes y alimentos médicos, ya sea porque nadie ofertó o porque los precios excedían los topes de Birmex.

Los fármacos de todos modos se adquieren, ya sea por adjudicaciones directas a concursantes de la licitación, o compras propias de las dependencias del sector salud. La distribución se sigue contratando por separado.

Candado a incumplidos

Una de las novedades de esta compra fue la obligación de las empresas de contar con una constancia de cumplimiento de abasto, que solo podían obtener las que hubieran entregado al menos 50 por ciento de las piezas que les fueron asignadas en anteriores compras consolidadas.

Entre enero y junio de 2026, el nivel de incumplimiento de los proveedores mantuvo un promedio de 24.6 por ciento de piezas contratadas y no entregadas a tiempo, alrededor de 58 millones de piezas mensuales.

El Gobierno también pidió múltiples sellos y leyendas en las cajas y envases individuales de los medicamentos, lo que provocó reclamos del sector farmacéutico, que recientemente afirmó que aún se le deben 14 mil millones de pesos de compras previas, sobre todo por parte del IMSS-Bienestar.

La convocatoria, prevista para el 24 de marzo pero fue lanzada apenas el 16 de julio, también estableció reglas para evitar el desorden y el exceso de inventario en los puntos de entrega.

Las empresas ganadoras recibirán un pedido hasta por 5 por ciento de las piezas asignadas para entrega a más tardar el 31 de enero de 2027 y de 2028, y en ningún caso deberán surtir más de 25 por ciento de lo contratado en su primera entrega.

Las compras de medicamentos de patente, así como las de material de curación y otros insumos, serán por separado.