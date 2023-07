Este miércoles por la noche se disputó el juego del Centenario de Necaxa contra el Athletic Club de Bilbao, uno de los clubes más importantes e históricos de España.

La fiesta del Centenario comenzó desde las 6:00 de la tarde con un partido previo de Necaxa femenil contra la Selección Mexicana sub-20 femenil, en donde varios aficionados de los Rayos calentaron la garganta con este gran duelo.

Posteriormente, a las 9:00 de la noche, comenzó el partido estelar entre Necaxa y Athletic Club, teniendo un homenaje previo a ex jugadores de los Rayos que dejaron huella en el equipo, destacando la presencia de Ricardo Peláez, uno de los más queridos por la afición necaxista.

Durante el primer tiempo se tuvo un vibrante choque en los primeros minutos, el equipo de Necaxa dominaba y se veía claramente que quería quedarse con la victoria en casa; sin embargo, por más que llegaron al arco rival nunca pudieron abrir la lata en el Estadio Victoria.

Al iniciar la segunda parte el Necaxa recibió un gol de vestidor por parte de Javier Martón, quien aprovechó un error defensivo de los Rayos para quedar mano a mano con el portero de Necaxa, que esta vez fue Ezequiel Unsaín para tener su debut con el cuadro rojiblanco.

La reacción de Necaxa vino rápido con dos cabezazos de Alan Montes que casi terminaron en gol, pero el grito de los aficionados de Necaxa se tuvo que ahogar por las buenas intervenciones de Unai Simón.

Al minuto 75 cayó el segundo gol del Athletic y nuevamente Javier Martón fue el encargado de mover las redes del Estadio Victoria.

A partir de este momento la afición de Necaxa se comenzó a molestar al ver cómo su equipo no podía meter al menos un gol en su partido de festejo, comenzando a abuchear a los jugadores y expresando su molestia en las gradas.

El marcador no tuvo cambios y el cuadro vasco se llevó la victoria de 0-2 en Aguascalientes, recibiendo su trofeo de la Copa Centenario Necaxa.