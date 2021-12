Rubén Torres Cruz El Heraldo

Aguascalientes se mantiene como una de las entidades con los mayores niveles de hospitalización en atención a pacientes por COVID-19, a nivel nacional, de acuerdo a los datos más actualizados de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud Federal.

OCUPACIÓN GENERAL. La ocupación general se encuentra actualmente al 48.67%, siendo el tercer índice más alto del país. Es el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) el que mayor demanda presenta con el 71%, seguido del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el 69%, mientras que al 50% de su capacidad se encuentra el Hospital General de Rincón de Romos y con el 3%, el Hospital Tercer Milenio.

CAMAS CON VENTILADOR. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Federal, la demanda en servicios médicos especializados por la pandemia en camas con ventilador se encuentra al 35.34% manteniéndose en tercer lugar nacional. El Hospital del ISSSTE es quien encabeza la lista con el 67%, mientras que el Hospital Hidalgo reporta una atención del 59% y con el 35% el Hospital General de Zona (GHZ) No. 1 del IMSS.

UCIS. Finalmente, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentra al 54.83%, siendo el sexto lugar de atención en todo el país. El HGZ No. 1 del Seguro Social, se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que el Hospital Miguel Hidalgo, reporta una demanda en sus servicios del 67% y finalmente con el 50% de atención, se encuentra el Hospital del ISSSTE.

¡Participa con tu opinión!