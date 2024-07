Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. – Amanda Miguel emprende gira internacional por México, Colombia, Costa Rica, Chile y ciudades de Estados Unidos, con su nuevo disco Yo Soy.

«El tiempo me ha servido, me ha hecho crecer en muchos aspectos y estoy muy emocionada por empezar una «gira de verdad». Me gusta cantar en vivo, me nutre el contacto con la gente, me sana y me transmite fuerza, para mí esos momentos son como caricias para el alma.

«Hace años que no voy a algunos países y quiero visitarlos porque están llenos de belleza y el público es muy afectuoso», señaló la cantante en un comunicado.

Tiene previsto presentarse en julio, agosto y septiembre en Colombia, Nicaragua y Costa Rica, además de ciudades de México como Guaymas, Pachuca, Guadalajara y León.

A finales de año se presentará en Chile, Puerto Rico, Estados Unidos y viajará a México nuevamente para presentarse en Monterrey y Mérida.

Los conciertos, que tendrán dos horas de duración aproximada, prometen ser un recorrido con 45 años de trayectoria, pero también hará sonar temas de su reciente proyecto: Yo Soy que contiene piezas emblemáticas del folclore y del arte musical latinoamericano.

La ganadora del Grammy a la Excelencia Musical estrenará este 12 de julio el video que filmó junto a León Gieco en Argentina, basado en el dueto «Sólo le pido a Dios».