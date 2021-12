Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la falta de recursos, el INE analiza suspender las actividades del proceso de revocación de mandato hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si la Cámara de Diputados debe entregar el dinero o se modifica el ejercicio.

«Se determina necesario suspender el desarrollo del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo 2018-2024, a partir de las etapas subsecuentes al periodo de recopilación de firmas de apoyo a la solicitud para la revocación.

«(Esto) pues no se cuenta con la suficiencia presupuestal que permita otorgar a esta Instituto, las garantías mínimas para organizar y desarrollar dicho proceso, en las mismas condiciones y características que la Constitución y la Ley mandatan, esto es, como si se tratará de un proceso electoral, sin que se corra el riesgo de incumplir tales normas», refiere un proyecto de acuerdo que circuló entre consejeros y representaciones partidistas

Consejeros electorales consultados reconocieron que se trata de un borrador que está siendo discutido entre sus homólogos, pero aún no se da un debate formal, lo que podría suceder en los próximos días.

El documento, del que Grupo REFORMA tienen copia, refiere que el INE mantendrá suspendidas las actividades de la Revocación de Mandato, hasta en tanto resuelva la SCJN la controversia constitucional (…) pues la prioridad de este Instituto es garantizar la continuidad de su operación ordinaria y el cumplimiento de las actividades prioritarias.

El martes, el INE presentó una controversia constitucional en la que pide a los Ministros exigir a la Cámara de Diputados dotar al organismo de recursos o modificar el diseño de dicho ejercicio, para no instalar 161 mil casillas.

Ayer, durante la sesión del Consejo General, el representante de Morena, Mario Llego, cuestionó a los consejeros si se atreverán a suspender el proceso y violar la Constitución.

En respuesta, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que mucho de lo que se difunde son «filtraciones indebidas» que hablan de una intencionalidad política.

«Se les pasó la mano, hoy están colocando al Instituto en un dilema gravísimo. Este Instituto está analizando todas las alternativas, incluidas esa que es absolutamente lamentable de tener que organizar la revocación de mandato sin cumplir con lo que dice la ley, porque en esta situación nos colocó la Cámara de Diputados y cada quien tienen que hacerse responsable», reviró.

El 25 de diciembre cierra el plazo para la recopilación de firmas, por lo que la etapa siguiente inicia del 26 de diciembre al 3 de febrero, que se trata de revisar las firmas que llegaron en formatos impresos y a través de la aplicación móvil.

De alcanzarse las 2.7 millones de firmas válidas, el 4 de febrero se tenía previsto emitir la convocatoria, para que la consulta se efectuará el 10 de abril.

