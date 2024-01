Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Profeco, David Aguilar Romero, amagó ayer a Volaris con acciones legales en caso de no respetar los lineamientos en materia de equipaje no documentado.

Cuestionado sobre los intentos de cobro de la aerolínea por el equipaje de mano que no supera los 10 kilogramos, el funcionario anticipó que serán más «enfáticos» en este tema.

«Con Volaris hemos tenido problema, en esta temporada vacacional, al arranque del operativo, enfatizamos eso y seguimos en este tema», dijo.

«Porque, de lo contrario, vamos a tener que entrar de manera más enfática en materia legal para reforzar el tema del equipaje no mayor a 10 kilogramos», expresó.

En la conferencia mañanera, el Procurador del Consumidor afirmó que dan seguimiento a este tema desde el año pasado y anticipó «buenas noticias» en los próximos meses.

«Ese tema lo estamos tratando, se ha venido dando seguimiento desde el año pasado y vamos a tener muy buenas noticias entre febrero y marzo para respetar estos tiempos legales sobre ese tema», expresó.

Aguilar Romero sostuvo que Volaris es la única aerolínea con quejas por este motivo, pues Viva Aerobús y Aeroméxico han respetado los lineamientos sobre equipaje no mayor a 10 kilogramos.