Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El PAN amagó al PRI con romper la alianza electoral rumbo al 2024 si el tricolor respalda la reforma sobre la Guardia Nacional y amplía el periodo de actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

El líder nacional panista, Marko Cortés, advirtió a su homólogo priista, Alejandro Moreno, que la coalición no solo es electoral, pues están apostando a agendas en común que mejoren la situación del País.

Por ello, le pidió tener altura de miras y anteponer el interés de la nación por encima de temas personales.

«La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores y buenos, gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser de la alianza, lo que le dio sentido a esta coalición, no valdría la pena continuar.

«Hago un llamado a la dirigencia nacional del PRI, pero también a sus legisladores, que así como lo hicimos con valor y determinación, el Domingo de Resurrección, y dijimos no a la Ley Barttlet, con esa misma altura de miras y haciendo honor a los millones de votos que obtuvimos en el 2021, digamos no a la militarización», añadió.

Reveló que el sábado platicó con Moreno, pero solo le respondió que «revisará» la postura del PRI, contrario al líder del PRD, Jesús Zambrano, quien confirmó que sus legisladores rechazarán cualquier intento de militarización del País.

Confió en que el PRI retire la iniciativa de su diputada Yolanda de la Torre, quien plantea ampliar la actuación militar en tareas de inseguridad, o votar en contra.

«Platiqué ampliamente con Jesús Zambrano y por supuesto que estamos en completo acuerdo. A Alejandro, el pasado sábado, le expresé todas estas preocupaciones y me dijo que la revisaría y estamos esperando su respuesta», dijo.

Sobre el cambio de postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador que acusó de militarizar el País en el sexenio de Felipe Calderón, Cortés argumentó que los panistas no han modificado su postura, pues en ese momento había una policía civil, como era la Policía Federal, y el Ejército intervino en casos específicos.

Ahora, justificó, se está militarizando el País porque no solo busca darle mayores facultades en materia de seguridad, sino que la milicia construye obras y opera programas.

«Lo decimos con absoluta claridad, ofreciendo todo nuestro respeto y agradecimiento a las Fuerzas Armadas, ellos (los militares) deben ser los segundos respondientes, no los primeros», añadió.

Insistió en que López Obrador y los morenistas debe ser congruentes con lo que han pregonado desde su creación, y respetar lo que ellos mismos prometieron al aprobar la Guardia Nacional.

El argumento del PRI, según Creel

El diputado del PAN, Santiago Creel, reconoció que la propuesta presentada por el PRI para extender a 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública sí afecta a la alianza Va por México.

Creel informó que, de acuerdo con el PRI, la iniciativa recoge las consideraciones de sus Gobernadores en materia de seguridad, por lo que calificó como una interpretación los argumentos que señalan que detrás de la propuesta se encuentra una negociación entre el tricolor y Morena para salvar al dirigente Alejandro Moreno del desafuero.

«Las razones que nos han expresado y directamente las que yo he escuchado son las consideraciones que ellos ven en términos de sus Gobernadores y consideraciones que ellos hacen sobre las Fuerzas Armadas y el problema que está viviendo el País, es hasta ahí, lo demás, pues es una interpretación», dijo.

Cuestionado sobre si los Gobernadores del PAN comparten las consideraciones de sus homólogos priistas, Creel recordó que éstos cerraron filas con la moratoria constitucional acordada por la alianza opositora.

El panista señaló que intensificarán el diálogo para tratar de encontrar una solución y mantener la viabilidad de la coalición opositora, aunque subrayó que los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y de PRD, Jesús Zambrano, han sido claros en rechazar la iniciativa.

«Claro que está afectando y justamente porque está afectando ha habido pronunciamientos por parte de las dirigencias de ambos partidos, y por otra parte, utilizaremos este tiempo para intensificar el diálogo y ver qué solución se le puede dar a esta solución».

Adelantó que los partidos que integran la alianza Va por México se darán esta semana para dialogar y buscar una solución aceptable.

«Yo no quisiera utilizar la palabra riesgo, lo que vamos a hacer es buscar hacer todo lo posible por sacarla adelante», aseguró al ser cuestionado sobre si la alianza Va por México estaba en riesgo tras la presentación de la iniciativa que, según el dirigente del PAN, rompería la moratoria constitucional a la que se comprometieron.

Senadores PRI rechazan ampliar permanencia del Ejército

El grueso de los senadores del PRI adelantó su rechazo a la iniciativa que presentó la diputada priista Yolanda de la Torre para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

El coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong; Sylvana Beltrones, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu, Claudia Anaya, Manuel Añorve, Mario Zamora, Ángel García Yáñez, Nuvia Mayorga y Verónica Martínez –10 de los 13 integrantes de la bancada– externaron su rechazo.