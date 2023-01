Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sostuvo que el Ejecutivo federal gana más de 157 mil pesos y que tiene prestaciones que se podrían revisar.

«Hoy por la mañana nos surtieron otra vez con esas cantaletas que somos inútiles, que somos las cargas. Que ganamos 300 mil pesos. Falso», dijo ayer el comisionado presidente durante la sesión del instituto.

«¡N’ombre, por favor! Afortunadamente ahí se le demostró que no llegamos a 157 mil pesos brutos. Ganamos 106 mil. Mucho menos de lo que gana formalmente el Presidente de la República».

Durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el INAI los salarios son más altos que su sueldo.

«Imagínense cuánto gana el de Transparencia. ¿No tienes por ahí lo que gana? Como 300 mil pesos mensuales, en un País con tanta pobreza», expuso.

El comisionado llamó al Mandatario a tomar en cuenta sus prestaciones en la iniciativa de reforma que pretende al Artículo 127 constitucional, al afirmar que representan un alto gasto y, al sumarlas, su salario no sería equiparable al de ningún otro funcionario.

«Y si sacamos la lista y le ponemos lápiz a todas las prestaciones complementarias, a las condiciones con las que recibe casa, vestido, sustento. No solamente alimentación, viajes, despensa, vestuario y todo aquello que por alguna razón ni siquiera se nos pueda ocurrir y que son parte de aquella cauda de condiciones.

«Pues no, no habría quien efectivamente pudiera obtener jamás lo que gana el Presidente de la República», apuntó.