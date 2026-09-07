Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que dirige el diputado morenista, Pedro Haces, se dijo dispuesta a dialogar con cualquier partido político, sin hacer distinción de colores, rumbo a la elección de 2027, donde busca colocar a sus agremiados en curules de las 32 entidades federativas.

«En este proceso electoral, en 2027, donde estarán en disputa más de 19 mil cargos de elección popular, los catemistas y las catemistas no nos vamos a quedar al margen y vamos a buscar espacios para poder competir esa es la gran decisión que hemos tomado conjuntamente en las 32 entidades federativas. Ahora seremos nosotros los trabajadores, los que busquen llegar a esas curules locales y federales», afirmó Haces en un evento en Ixtapaluca, Estado de México.

«La CATEM es y seguirá siendo autónoma y plural. Por eso nuestra fuerza está abierta y seguirá escuchando a todos y cada uno de los que se nos han acercado. De eso se trata compañeros, en CATEM no tenemos colores».

Una primera muestra de la «pluralidad» con la que opera la central obrera ocurrió este domingo, cuando entre los asistentes a «La Fiesta de los Trabajadores» aparecieron desde líderes legislativos del oficialismo hasta el senador panista, Enrique Vargas del Villar.

Mientras el Consejo Nacional del blanquiazul se desarrollaba, Vargas acudió con una cuota considerable de militantes para presenciar la toma de nota de dos nuevos dirigentes sindicales en la zona de Valle de los Volcanes, José Manuel Martínez Castillo, del Sindicato México Nuevo, y José Manuel Martínez Sánchez, de Saterm, mismos que terminaron adhiriéndose a la CATEM.

«Desde Ixtapaluca, acompañando a mi amigo Pedro Haces en la Toma de Protesta de Manolo Martínez Castillo del Sindicato México Nuevo y Manolo Martínez Sánchez del Saterm», ventiló en redes uno de los principales operadores políticos del PAN en el Edomex.

Pero los integrantes de la bancada guinda en San Lázaro no desairaron la invitación de su Coordinador de Operación Política y desfilaron sonrientes en el evento: Ricardo Monreal, líder de la fracción; Julieta Villalpando, Secretaria de la Mesa Directiva; Maiella Gómez, presidenta de la Comisión del trabajo, y uno de los más cercanos a la cúpula, Raymundo Vázquez Conchas.

El opositor de Del Villar, cabildero del morenismo en el Edomex, Higinio Martínez, recién nombrado presidente del Senado, también apareció.

«Quiero saludar a mi compadre, el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. A grandes amigos, Higinio Martínez, presidente del Senado de la República. A otro gran amigo, a mi amigo el senador Enrique Vargas», dijo.

Ante ellos, Haces conminó a los sindicalistas a montarse en la carrera electoral para legislar y defender sus propios derechos. Ya sea desde una curul federal o local.

Tras finalizar el encuentro, la prensa local reportó que Haces busca, al menos, alcanzar 10 curules.

«Donde nos abran las puertas, por ahí vamos a ir, somos una verdadera fuerza obrera y social que quiere que sus trabajadores sean representados por los mismos trabajadores», afirmó.