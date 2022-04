Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que si los petroleros realizan paros de labores en Pemex revelará las verdaderas causas de las protestas y las corruptelas de líderes sindicales.

Indicó que las manifestaciones de los trabajadores de Pemex son una respuesta del sindicato luego que la empresa decidió dejarlo fuera del reparto de plazas.

«Hubo modificaciones, ahora la basificación no necesariamente va a pasar por el sindicato, y eso ha generado inconformidad, no en los trabajadores, en los líderes. Sin culpar a nadie, la denuncia de siempre de los trabajadores transitorios es de que no los basificaban por los trinquetes de los malos líderes sindicales, incluso vendían las plazas», aseveró.

«Pemex va a poder, de conformidad con antigüedad, sin que haya influyentismo, llevar a cabo las basificaciones. De todas formas, es cuestión de dialogar, pero si se llevan a cabo paros, pues no es el mejor método, porque entonces tendríamos que informar por qué es esta inconformidad».

El Presidente recordó que no es la primera vez que se enfrenta con esta organización sindical, ya que, en el pasado, la «mandó al carajo» cuando su entonces dirigente Carlos Romero Deschamps ofreció aumentar la edad de jubilación de los trabajadores a cambio de conservar sus privilegios.

«Cuando llegamos (al Gobierno) querían que se mantuviera el mismo sistema de privilegios a los dirigentes y a cambio -porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo- nos permitían, nos aceptaban los dirigentes de los trabajadores petroleros que aumentáramos la edad de jubilación, y los mandamos al carajo», expresó.

«O sea, no les importaban los trabajadores, lo que querían era seguir manteniendo sus privilegios. Entonces, eso ya cambió y nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia en contra de los trabajadores».

A pesar de la advertencia, López Obrador llamó a los líderes sindicales a dialogar con la dirección de Pemex para resolver el problema.

Indicó que si existen incumplimientos en el Contrato Colectivo de Trabajo la petrolera debe responder de inmediato.

¡Participa con tu opinión!