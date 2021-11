Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con exhibir a los congresistas de Estados Unidos que no aprueben la iniciativa de Joe Biden de legalizar a 11 millones de migrantes.

«Si el Presidente Biden presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro. Ojalá y haya unidad pero, si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento de manera respetuosa.

«Lo vamos a dar aquí que un partido, sus legisladores, no ayudaron en algo que es justo, humanitario. Hay millones de mexicanos que han ayudado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa Nación, entonces merecen ser tratados con justicia. (…) Va a contar con nuestro apoyo la iniciativa del Presidente Biden y, no es que en el Congreso no la aprobaron los legisladores de un partido; no va quedar así. Cuando menos, lo vamos a decir aquí en la mañanera, ¿no?», comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal resaltó el compromiso de Biden en beneficio de los migrantes en Estados Unidos.

«Hay otra cosa que quiero planear, lo hago aquí porque no pudo tratarlo tan abiertamente en EU por respeto a la soberanía de ese País, yo creo que ningún Presidente ha hecho un compromiso más profundo en beneficio de los migrantes que el Presidente Biden.

«Él se comprometió a 11 millones, a regularizar la situación de 11 millones de migrantes, nosotros vemos muy bien esa decisión. Y estamos conscientes que no depende del Presidente, depende del Congreso, de legisladores del partido republicano y demócrata», mencionó.

López Obrador llamó a los mexico-estadounidenses a defender a los migrantes en aquel país con la oportunidad de que salgan adelante.

«Hay millones de mexicanos-estadounidenses que deben estar atentos y tener dos objetivos, sólo dos: defender a los mexicanos y defender a México actuando con respeto a las leyes de EU, del país que les da albergue, que les da la oportunidad de salir adelante, que también ayudan y contribuyen con trabajo», finalizó.