Claudia Guerrero Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, si no se invita a todos los países.

«Si no se invita a todos va a ir otra representación, no iría yo. Me representaría el Canciller», expuso en conferencia mañanera.

– ¿Sería un mensaje de protesta?, se le cuestionó al Mandatario.

«Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América, y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, y aunque tengamos diferencias las podemos resolver, no excluyendo a nadie. No tenemos el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie», dijo.

El Mandatario descartó que no asistir pueda afectar la relación con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

«No creo, estoy hablando de que él (Biden) habla de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Todavía falta para la Cumbre, y podemos llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que unirnos todos, buscar la unidad», insistió.

López Obrador urgió no excluir a nadie de la Cumbre, que realizará entre el 6 y el 10 de junio, y llamó a la unidad.

«No considero que debe de excluirse a nadie. Si un país no quiere ir, ya, eso es su derecho, pero cómo una Cumbre de América, sin todos los países. ¿De dónde son los no invitados? ¿De otro continente? ¿de otra Galaxia? o ¿de otro planeta no conocido?», expuso.

«Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Además, en la pasada se invitó a todos. Y sólo porque hay presión de grupos políticos al interior de EU, los ciudadanos de EU, quieren que participen todos, ¿quiénes son los que no quieren que participen todos? Grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa, pero ese no es el pueblo de EU, no es la mayoría. Entonces vamos todos juntos y nos tratamos con respeto y vamos a buscar la unidad. Nos importa mucho la unidad, ante el avance de otras regiones del mundo».

