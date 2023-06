Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, amagó a la empresa Pinfra con revocarle la concesión de la Autopista Siglo XXI, si no cumple con las condiciones de mantenimiento y obras de ampliación a las que se comprometió.

La advertencia fue lanzada ayer, durante la sesión del Consejo Económico y Social de Michoacán, donde el funcionario sostuvo que la empresa será apercibida y podría hasta perder el título.

Entre carcajadas, el aspirante presidencial dejó ver que no tendría ninguna dificultad para actuar contra la compañía, luego de haber enfrentado a Grupo México, que tuvo que regresar al Estado 128 kilómetros de vías que habían sido concesionadas a Ferrosur.

«Yo se lo digo aquí, con toda franqueza, pues si el concesionario no cumple a lo que él se obligó cuando se le otorgó el título de concesión, pues yo creo que los michoacanos estarán de acuerdo en que vayamos a hacer un apercibimiento:

«O cumple con lo que él se comprometió, en cuanto a mantenimiento y en aportación a la ampliación o se le puede iniciar un proceso de revocación de la concesión, total, ahorita ya andamos en esos temas», soltó.

El encargado de la política interna advirtió que, por el momento, no cuenta con facultades para que la autopista regrese por completo a manos del Gobierno y se le otorgue la administración a Michoacán.

Sin embargo, dejó ver que, para 2024, tal vez esté en condiciones de tomar esa decisión.

«Yo ofrecería otra cosa, pero no estoy en facultades yo de ofrecerlo. Pero más temprano que tarde, o dentro de unos (años), a finales del 2024, ya me dijo (el Gobernador) que va a iniciar una petición, un proceso, para que deje de ser concesionada a una empresa esa autopista y que la pueda recuperar el Gobierno federal y otorgar la administración al Gobierno estatal».

En las últimas dos semanas, el Secretario de Gobernación fue el responsable de negociar con la empresa Grupo México, de Germán Larrea, el regreso de un tramo concesionado a la empresa Ferrosur, tomado por la Secretaría de Marina desde el 19 de mayo.

El miércoles, la compañía accedió a regresar voluntariamente la concesión, a cambio de obtener una extensión, en otro tramo, hasta el año 2056.

Adicionalmente, Grupo México retiró la demanda contra el Gobierno por la terminación anticipada de contratos en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

Este viernes, durante la reunión del Consejo michoacano, el Secretario escuchó quejas de los participantes sobre los riesgos que existen en la Autopista Siglo XXI, como consecuencia de la falta de mantenimiento.

Reconoció que hace un mes, el Gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, le expresó su preocupación ante la autorización otorgada a la concesionaria para incrementar la cuota de peaje.