La falta de respuesta del sector federal en materia de salud limita las posibilidades de atención para las personas que padecen Alzheimer y otras demencias, advirtió Bertha Dora Quezada Sánchez, presidenta de la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, quien planteó la necesidad de fortalecer la capacitación de los médicos de primer contacto ante la escasez de especialistas, particularmente de geriatras.

Señaló que uno de los principales obstáculos para atender oportunamente a quienes presentan algún tipo de deterioro cognitivo es la insuficiente preparación del personal médico para identificar los síntomas y canalizar a los pacientes hacia una atención especializada.

Explicó que la falta de geriatras constituye un problema no solo para Aguascalientes, sino para todas las entidades del país, debido al reducido número de estos especialistas. Ante esta situación, consideró que una alternativa viable sería capacitar a los médicos de primer contacto, por ser quienes atienden inicialmente a los pacientes y sus familias.

La activista cuestionó que, pese a que las instituciones de salud cuentan con instalaciones y personal médico, no se haya fortalecido lo suficiente la capacitación para enfrentar una problemática que, afirmó, continúa creciendo.

De acuerdo con las estimaciones de la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, en la entidad podría haber alrededor de 16 mil 500 personas con algún tipo de demencia, cifra equivalente aproximadamente al 1% de la población. Sin embargo, precisó que no todas cuentan con un diagnóstico.

La presidenta de la fundación manifestó que la falta de una respuesta suficiente desde el ámbito federal repercute en las instituciones de salud y limita las posibilidades de atención.