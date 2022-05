Piden las personas débiles visuales tener un acercamiento con las candidatas a la gubernatura, a fin de externarles sus peticiones y problemáticas, al ser uno de los sectores más olvidados en el Estado, así lo destacó el presidente de la Asociación de Ciegos Progresistas de Aguascalientes, Elías Cortés Muñoz.

El activista afirmó que hasta el momento ninguna de las candidatas se ha acercado con ellos y aunque en días pasados fueron invitados con la candidata Tere Jiménez, no tuvo la oportunidad de poder acercarse a platicar con ella. Sin embargo, dijo que también buscará tener un acercamiento con las otras cuatro contendientes, aunque no se ha dado el momento en que los hayan invitado.

Resaltó que entre las principales problemáticas que tienen las personas débiles visuales destacan la falta de transporte para poder trasladarse a la Asociación o a sus actividades. “Es lo más urgente porque nosotros como ciegos batallamos mucho. A veces hay quien nos lleve y a veces no y esa es la cuestión de que no tenemos la manera de cómo trasladarnos”.

En materia de oportunidades laborales, resaltó una de las propuestas que ha hecho la abanderada del PAN, PRI y PRD, Tere Jiménez de que dará estímulos fiscales a las empresas que contraten a personas con discapacidad, lo cual dijo que ya está en ley en el Estado y fue publicado desde el 6 de enero del año 2000, por lo que más bien dicho ordenamiento se tiene que institucionalizar. “Debe haber una institución que se encargue de aplicarla y sancionarla, pero ya está. De hecho participé en esa ley, solo es necesario que se aplique”.

Estableció que también se requiere una mayor adaptación a la infraestructura urbana con más banquetas y rampas para personas con discapacidad y en el caso de CIPRAC, piden a las candidatas el apoyo de instrumentos musicales, material para trabajar y que les pavimenten la entrada a la asociación. “Donde está CIPRAC es terracería, como asociación civil queremos que nos pavimenten o cuando menos que nos pongan asfalto porque a veces los coches y taxis no quieren entrar porque se les maltrata o se les ensucian sus vehículos y nosotros batallamos”.

