Alza la mano Leo Montañez

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, mantiene firme su disposición para contender por la gubernatura en el próximo proceso electoral, aunque por ahora no contempla solicitar licencia al cargo y aseguró que continuará concentrado en atender los pendientes de su administración. El alcalde señaló que está preparado para asumir la decisión que tome su partido y que, hasta el momento, no existe una candidatura definida de antemano dentro del PAN.

Montañez sostuvo que su postura ha sido mantenerse preparado para los retos que puedan presentarse, pero sin descuidar la responsabilidad que actualmente tiene al frente del Ayuntamiento de Aguascalientes. Explicó que una eventual separación del cargo estará sujeta a las determinaciones que adopte Acción Nacional, debido a que todavía no existe un calendario formal que establezca los plazos para solicitar licencias.

Respecto de quienes también han manifestado interés en contender por la candidatura panista a la gubernatura, rechazó referirse a ellos como adversarios internos. El presidente municipal señaló que los integrantes del partido que aspiran al mismo cargo mantienen una relación de compañerismo y amistad, construida durante años de participación política, además de una coordinación cotidiana derivada de sus responsabilidades.

Aseguró que esta relación les permite mantener la atención en el trabajo y en los resultados, en lugar de concentrarse en una disputa interna por la candidatura. Bajo esta lógica, descartó que exista una confrontación entre quienes han expresado sus aspiraciones y sostuvo que el grupo mantiene una dinámica de equipo.

El alcalde planteó que su estrategia seguirá enfocada en el trabajo de la administración municipal mientras el PAN define las reglas y los tiempos para el próximo proceso electoral.