El servicio de alumbrado público del municipio de Aguascalientes presenta más fallas que el suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sostuvo Eduardo Llamas Esparza, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas, quien cuestionó la falta de inversión, mantenimiento y renovación de luminarias en la ciudad.

El especialista señaló que las deficiencias son evidentes incluso en el primer cuadro de la ciudad, particularmente en los barrios de San Marcos y Guadalupe, donde persisten espacios con iluminación insuficiente.

Aclaró que estas fallas son responsabilidad del Ayuntamiento y no de la CFE. Si bien reconoció que el robo de cableado, el vandalismo y los accidentes pueden afectar la infraestructura, consideró que estos factores no justifican la magnitud del problema.

Advirtió que parte de las luminarias instaladas está llegando al término de su vida útil, por lo que anticipó un incremento de las fallas si no se establece un programa de sustitución preventiva. Añadió que todavía existen equipos con tecnología obsoleta en el centro de la ciudad.

Indicó que desde hace más de 12 años ha planteado la implementación de sistemas de telegestión que permitan detectar a distancia las interrupciones en los circuitos y las fallas individuales de las luminarias, sin depender de los reportes ciudadanos.

Aunque las autoridades municipales aseguran disponer de esta tecnología, cuestionó su efectividad ante la existencia de lámparas encendidas durante el día y apagadas por la noche.