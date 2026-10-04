Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Daniel Hidalgo, presidente de la AMACC, defendió la libertad de expresión y creación durante su discurso en los Premios Ariel, al referirse al conflicto entre Gloria Trevi y Penguin Random House por el libro “Todo a la Luz”. La polémica surgió después de que el IMPI ordenara eliminar menciones y fotografías de la cantante, decisión que la editorial consideró censura. Trevi sostiene que busca proteger su nombre, imagen y honor frente a información que considera falsa. Hidalgo señaló que, sin intervenir en el litigio, debe garantizarse que periodistas, escritores, documentalistas y cineastas puedan abordar historias de interés público con responsabilidad, rigor y ética.